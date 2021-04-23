Мойес: «Я разочарован клубами, которые инициировали создание Суперлиги»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался по поводу создания Суперлиги.

«Я разочарован клубами, которые инициировали создание Суперлиги. Люди не согласились с этой идеей. Футбол для людей, а не миллиардеров. Игра принадлежит всем, болельщики это доказали. Здорово, что футбол не изменился, как бы не хотели этого некоторые», - цитирует Мойеса BBC.

Напомним, что о создании Суперлиги было объявлено в ночь с воскресенья на понедельник, принять участие в ней должны были шесть английских клубов, которые через два дня объявили о выходе из Суперлиги. Помимо английских клубов, в новом турнире должны были сыграть итальянские и испанские команды.