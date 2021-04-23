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Эльнени – обратился к болельщикам «Арсенала»: «Мне нужна ваша поддержка, а не унижения»

23 Апреля 2021, 18:14,

Хавбек лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени обратился к болельщикам.

«Мне нужна ваша поддержка, а не унижения. Вы должны поддерживать меня в тяжелые моменты, когда я играю плохо, то нужно быть рядом со мной, тогда я стану лучше и счастливее», - цитирует Эльнени Football Daily.

28-летний египтянин сыграл тридцать шесть матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами. Контракт Эльнени с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

После тридцати двух туров «Арсенал» занимает девятое место в АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Мохамед Эльнени
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