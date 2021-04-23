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Жоржиньо: «Лэмпард пришёл в «Челси» слишком рано, он не был готов к работе на таком уровне»

23 Апреля 2021, 17:49,

Полузащитник «Челси» Жоржиньо высказался об экс-наставнике лондонского клуба Фрэнке Лэмпарде.

«Он возглавил клуб, в котором является легендой, но на тот момент у Лэмпарда не было достаточно опыта работы на посту главного тренера. Я думаю, что он пришёл в «Челси» слишком рано, пропустив несколько этапов развития. Фрэнк не был готов к работе на таком уровне, если честно», - цитирует Жоржиньо ESPN.

Напомним, что Лэмпард возглавил «Челси» в июле 2019 года, а был уволен уже в январе 2021. На данный момент главным тренером лондонцев является Томас Тухель, «Челси» под его руководством идёт на четвертом месте в АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Жоржиньо
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