Жоржиньо: «Лэмпард пришёл в «Челси» слишком рано, он не был готов к работе на таком уровне»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо высказался об экс-наставнике лондонского клуба Фрэнке Лэмпарде.

«Он возглавил клуб, в котором является легендой, но на тот момент у Лэмпарда не было достаточно опыта работы на посту главного тренера. Я думаю, что он пришёл в «Челси» слишком рано, пропустив несколько этапов развития. Фрэнк не был готов к работе на таком уровне, если честно», - цитирует Жоржиньо ESPN.

Напомним, что Лэмпард возглавил «Челси» в июле 2019 года, а был уволен уже в январе 2021. На данный момент главным тренером лондонцев является Томас Тухель, «Челси» под его руководством идёт на четвертом месте в АПЛ.