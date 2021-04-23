Жоржиньо: «Лэмпард пришёл в «Челси» слишком рано, он не был готов к работе на таком уровне»

|
23 Апреля 2021, 17:49,
|
|
Полузащитник «Челси» Жоржиньо высказался об экс-наставнике лондонского клуба Фрэнке Лэмпарде.
«Он возглавил клуб, в котором является легендой, но на тот момент у Лэмпарда не было достаточно опыта работы на посту главного тренера. Я думаю, что он пришёл в «Челси» слишком рано, пропустив несколько этапов развития. Фрэнк не был готов к работе на таком уровне, если честно», - цитирует Жоржиньо ESPN.
Напомним, что Лэмпард возглавил «Челси» в июле 2019 года, а был уволен уже в январе 2021. На данный момент главным тренером лондонцев является Томас Тухель, «Челси» под его руководством идёт на четвертом месте в АПЛ.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Жоржиньо