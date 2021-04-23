Тухель – о Суперлиге: «Моя работа заключается в умении адаптироваться к обстоятельствам»

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с Суперлигой.

«Конечно, ситуация с Суперлигой нас отвлекала, но вы должны понимать, что этот клуб принадлежит не мне. Я являюсь частью «Челси», но решение остается за владельцем, он вправе его поменять.

Никто не должен извиняться передо мной, моя работа заключается в умении адаптироваться к обстоятельствам. Я не буду отрицать, что реакция и разговоры о Суперлиге повиляли на нас. Во вторник я прибыл на матч в настроении, которое явно отличается от обычного. Но всё в прошлом, необходимо двигаться дальше», - цитирует Тухеля BBC.

Напомним, что «Челси» объявил о выходе из Суперлиги через двое суток после ее создания.