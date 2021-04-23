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Тухель – о Суперлиге: «Моя работа заключается в умении адаптироваться к обстоятельствам»

23 Апреля 2021, 16:46,

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с Суперлигой.

«Конечно, ситуация с Суперлигой нас отвлекала, но вы должны понимать, что этот клуб принадлежит не мне. Я являюсь частью «Челси», но решение остается за владельцем, он вправе его поменять.

Никто не должен извиняться передо мной, моя работа заключается в умении адаптироваться к обстоятельствам. Я не буду отрицать, что реакция и разговоры о Суперлиге повиляли на нас. Во вторник я прибыл на матч в настроении, которое явно отличается от обычного. Но всё в прошлом, необходимо двигаться дальше», - цитирует Тухеля BBC.

Напомним, что «Челси» объявил о выходе из Суперлиги через двое суток после ее создания.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель
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