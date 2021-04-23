Сульшер – о Суперлиге: «Мне не нравится концепция»

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23 Апреля 2021, 16:21,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о Суперлиге.
«Клуб прислушался к болельщикам, я очень рад, что их услышали, все объединились в борьбе с Суперлигой. Я сам являюсь фанатом футбола. Мне не нравится концепция Суперлиги.
Конечно, мы хотим участвовать в крупных турнирах, но нельзя делать всё, что вам захочется. Необходимо заслужить право выступать в том или ином соревновании. Если вы не боитесь неудачи, то это неправильно. Плохая идея», - цитирует Сульшера BBC.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был одним из клубов создателей Суперлиги, но быстро вышел из неё.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер