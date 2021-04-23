Сульшер – о Суперлиге: «Мне не нравится концепция»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о Суперлиге.

«Клуб прислушался к болельщикам, я очень рад, что их услышали, все объединились в борьбе с Суперлигой. Я сам являюсь фанатом футбола. Мне не нравится концепция Суперлиги.

Конечно, мы хотим участвовать в крупных турнирах, но нельзя делать всё, что вам захочется. Необходимо заслужить право выступать в том или ином соревновании. Если вы не боитесь неудачи, то это неправильно. Плохая идея», - цитирует Сульшера BBC.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был одним из клубов создателей Суперлиги, но быстро вышел из неё.