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Сульшер – о Суперлиге: «Мне не нравится концепция»

23 Апреля 2021, 16:21,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о Суперлиге.

«Клуб прислушался к болельщикам, я очень рад, что их услышали, все объединились в борьбе с Суперлигой. Я сам являюсь фанатом футбола. Мне не нравится концепция Суперлиги.

Конечно, мы хотим участвовать в крупных турнирах, но нельзя делать всё, что вам захочется. Необходимо заслужить право выступать в том или ином соревновании. Если вы не боитесь неудачи, то это неправильно. Плохая идея», - цитирует Сульшера BBC.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был одним из клубов создателей Суперлиги, но быстро вышел из неё.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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