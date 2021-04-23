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«Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Роналду

23 Апреля 2021, 15:32,

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в Англию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах португальца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Роналду готов пойти на понижение зарплаты, но не хочет получать меньше 20 миллионов евро в год. Отмечается, что «Ювентус» попробует организовать обмен нападающего на хавбека «манкунианцев» Поля Погба.

Контракт 36-летнего Роналду с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в пятьдесят миллионов евро. Напомним, что португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2018 год.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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3
Alex1972
23 Апреля 2021, 16:35

Забирайте.... Итальянская земля не обеднеет....

3
Zenituwka
23 Апреля 2021, 15:46

Ну и зачем им этот пенсионер? При всем уважении к заслугам и достижениям Роналду, этот трансфер будет не то чтобы шагом назад,но и лучше для команды они не сделают. Его бы уже в млс надо куда-нибудь отправлять.

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