«Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Роналду

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23 Апреля 2021, 15:32,
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в Англию.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах португальца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Роналду готов пойти на понижение зарплаты, но не хочет получать меньше 20 миллионов евро в год. Отмечается, что «Ювентус» попробует организовать обмен нападающего на хавбека «манкунианцев» Поля Погба.
Контракт 36-летнего Роналду с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в пятьдесят миллионов евро. Напомним, что португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2018 год.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Криштиану Роналду
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Ну и зачем им этот пенсионер? При всем уважении к заслугам и достижениям Роналду, этот трансфер будет не то чтобы шагом назад,но и лучше для команды они не сделают. Его бы уже в млс надо куда-нибудь отправлять.