«Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в Англию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах португальца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Роналду готов пойти на понижение зарплаты, но не хочет получать меньше 20 миллионов евро в год. Отмечается, что «Ювентус» попробует организовать обмен нападающего на хавбека «манкунианцев» Поля Погба.

Контракт 36-летнего Роналду с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в пятьдесят миллионов евро. Напомним, что португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2018 год.