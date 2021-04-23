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«Эвертон» близок к приобретению Ааронса

23 Апреля 2021, 14:44,

Защитника «Норвича» Макса Ааронса может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, главным претендентом на 21-летнего англичанина является «Эвертон», который уже с февраля ведёт переговоры с Ааронсом и его клубом. Ожидается, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.

Молодой защитник сыграл сорок четыре матча за «Норвич» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт Ааронса с клубом из Чемпионшипа рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Норвич, Макс Ааронс
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