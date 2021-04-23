«Эвертон» близок к приобретению Ааронса

Защитника «Норвича» Макса Ааронса может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, главным претендентом на 21-летнего англичанина является «Эвертон», который уже с февраля ведёт переговоры с Ааронсом и его клубом. Ожидается, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.

Молодой защитник сыграл сорок четыре матча за «Норвич» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт Ааронса с клубом из Чемпионшипа рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.