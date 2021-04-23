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Журналист: «Игроки «Тоттенхэма» отпраздновали отставку Моуринью»

23 Апреля 2021, 13:03,

Журналист Майкл Бридж заявил, что некоторые футболисты лондонского «Тоттенхэма» обрадовались отставке Жозе Моуринью с поста наставника команды.

«Меня удивила новость об уходе Моуринью. Думал, это произойдет в конце сезона. Неудача в Лиге Европы стала серьезным ударом по тренерскому штабу. Мне сообщили, что несколько футболистов команды отпраздновали увольнение Моуринью в тренажерном зале», - приводит слова инсайдера Sky Sports.

И. о. главного тренера «шпор» был назначен Райан Мэйсон.

После 33-х туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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0
Gangsta City
23 Апреля 2021, 14:34

Слили, как крысы последние. Прямо с Челси взяли пример

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