Бельерин готов сменить «Арсенал» на «ПСЖ»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин близок к смене клубной прописки. Об этом информирует Todofichajes.

Источник сообщает, что руководство английского клуба готово расстаться с испанским футболистом в летнее трансферное окно. Лондонцы рассчитывают выручить с продажи Бельерина порядка 25 миллионов евро.

Заинтересованность в услугах защитника проявляет французский «ПСЖ». Эктор заявил о готовности продолжить карьеру в парижском гранде.

В текущем сезоне АПЛ Бельерин сыграл 23 встречи, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Арсеналом» истекает летом 2023-го года.