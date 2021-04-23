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Бельерин готов сменить «Арсенал» на «ПСЖ»

23 Апреля 2021, 12:20,

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин близок к смене клубной прописки. Об этом информирует Todofichajes.

Источник сообщает, что руководство английского клуба готово расстаться с испанским футболистом в летнее трансферное окно. Лондонцы рассчитывают выручить с продажи Бельерина порядка 25 миллионов евро.

Заинтересованность в услугах защитника проявляет французский «ПСЖ». Эктор заявил о готовности продолжить карьеру в парижском гранде.

В текущем сезоне АПЛ Бельерин сыграл 23 встречи, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Арсеналом» истекает летом 2023-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, ПСЖ, Эктор Бельерин
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