Артета рассказал о восстановлении Обамеянга, переболевшего малярией

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался относительно состояния здоровья габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Футболист перенес малярию.

«Вчера Пьер впервые после болезни вышел на поле для тренировок. Он по-прежнему находится под наблюдением врачей, ведь перенес тяжелую болезнь. Мы намерены помочь ему побыстрее восстановиться и набрать форму. Этот футболист нам очень нужен», - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии 31-летний бомбардир сыграл 25 поединков, записав девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.