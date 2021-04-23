Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Артета рассказал о восстановлении Обамеянга, переболевшего малярией

23 Апреля 2021, 12:12,

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался относительно состояния здоровья габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Футболист перенес малярию.

«Вчера Пьер впервые после болезни вышел на поле для тренировок. Он по-прежнему находится под наблюдением врачей, ведь перенес тяжелую болезнь. Мы намерены помочь ему побыстрее восстановиться и набрать форму. Этот футболист нам очень нужен», - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Англии 31-летний бомбардир сыграл 25 поединков, записав девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Микель Артета
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