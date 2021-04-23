Роналду рассказал, где хочет продолжить карьеру

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23 Апреля 2021, 11:53,
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Португальский бомбардир Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед», рапортует издание La Gazzetta dello Sport.
Источник утверждает, что форвард заявил о готовности вернуться на «Олд Траффорд». Нападающий защищал цвета манкунианцев с 2003-го по 2009-й год. Руководство английского гранда также заинтересовано в возвращении голеадора.
Ради перехода в стан «красных дьяволов» Криштиану согласится на понижение оклада, однако его заработная плата не должна составлять меньше 20 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Серии А Роналду сыграл 28 матчей, забил 25 голов и отдал три ассиста. Трудовое соглашение португальца с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду
Всему свое время... Лет 5 назад, да даже 3- был бы крайне нужен. Сейчас - не уверен. Менталитет победителя и лидерские качества - это очень хорошо, особенно для некоторых мягкотелых товарищей в нынешнем составе. Но вот возраст то-критический. А АПЛ все же не Серия А, при всем к ней уважении.
Основной вопрос...нужна ли Кристинка МЮ??...Вопрос скорее риторический
Престарелая девочка среди мужиков?? Нет, не взлетит...