Роналду рассказал, где хочет продолжить карьеру

Португальский бомбардир Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед», рапортует издание La Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что форвард заявил о готовности вернуться на «Олд Траффорд». Нападающий защищал цвета манкунианцев с 2003-го по 2009-й год. Руководство английского гранда также заинтересовано в возвращении голеадора.

Ради перехода в стан «красных дьяволов» Криштиану согласится на понижение оклада, однако его заработная плата не должна составлять меньше 20 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Серии А Роналду сыграл 28 матчей, забил 25 голов и отдал три ассиста. Трудовое соглашение португальца с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022-го года.