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Роналду рассказал, где хочет продолжить карьеру

23 Апреля 2021, 11:53,

Португальский бомбардир Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед», рапортует издание La Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что форвард заявил о готовности вернуться на «Олд Траффорд». Нападающий защищал цвета манкунианцев с 2003-го по 2009-й год. Руководство английского гранда также заинтересовано в возвращении голеадора.

Ради перехода в стан «красных дьяволов» Криштиану согласится на понижение оклада, однако его заработная плата не должна составлять меньше 20 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Серии А Роналду сыграл 28 матчей, забил 25 голов и отдал три ассиста. Трудовое соглашение португальца с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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0
CELTIC FROST
23 Апреля 2021, 14:15

Всему свое время... Лет 5 назад, да даже 3- был бы крайне нужен. Сейчас - не уверен. Менталитет победителя и лидерские качества - это очень хорошо, особенно для некоторых мягкотелых товарищей в нынешнем составе. Но вот возраст то-критический. А АПЛ все же не Серия А, при всем к ней уважении.

1
snk6565
23 Апреля 2021, 13:46

Основной вопрос...нужна ли Кристинка МЮ??...Вопрос скорее риторический

1
Манчестерский Иппатий
23 Апреля 2021, 12:05

Престарелая девочка среди мужиков?? Нет, не взлетит...

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