Роджерс - о победе над «Вест Бромвичем»: «Лестер» может играть намного лучше»

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23 Апреля 2021, 10:41,
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Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс высказался о победе над «Вест Бромвичем» в поединке 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0.
«В первом тайме наша игра мне не нравилась. У нас хромала точность в передачах. После перерыва мы полностью захватили инициативу. В целом я доволен игрой, ведь сейчас каждая победа на вес золота. «Лестер» хорошо сыграл, однако мы способны играть намного лучше», - приводит слова специалиста BT Sport.
По итогам 32-х туров английской Премьер-лиги подопечные Роджерса занимают третье место в турнирной таблице. «Лестер» отстает от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» на семь баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Брендан Роджерс