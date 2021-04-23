Роджерс - о победе над «Вест Бромвичем»: «Лестер» может играть намного лучше»

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс высказался о победе над «Вест Бромвичем» в поединке 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

«В первом тайме наша игра мне не нравилась. У нас хромала точность в передачах. После перерыва мы полностью захватили инициативу. В целом я доволен игрой, ведь сейчас каждая победа на вес золота. «Лестер» хорошо сыграл, однако мы способны играть намного лучше», - приводит слова специалиста BT Sport.

По итогам 32-х туров английской Премьер-лиги подопечные Роджерса занимают третье место в турнирной таблице. «Лестер» отстает от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» на семь баллов.