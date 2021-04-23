Артета: «Арсенал» - один из лучших клубов мира»

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23 Апреля 2021, 09:23,
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на заявления критиков о том, что «канониры» недостойны находиться в числе участников Суперлиги Европы.
«Хочу ответить всем, «Арсенал» - один из лучших клубов мира. Горжусь, что представляю этот коллектив и его историю. Мы полностью принимаем все требования и планку, к которой нам необходимо стремиться», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.
Напомним, что «Арсенал» входил в число 12 клубов-основателей Суперлиги Европы. Однако спустя два дня все английские команды приняли решение о выходе из нового проекта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
Я не понял, Артета за Суперлигу или нет? Что-то сильно разговорился он, клуб извинился, а он выступает!