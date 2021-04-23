Артета: «Арсенал» - один из лучших клубов мира»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на заявления критиков о том, что «канониры» недостойны находиться в числе участников Суперлиги Европы.

«Хочу ответить всем, «Арсенал» - один из лучших клубов мира. Горжусь, что представляю этот коллектив и его историю. Мы полностью принимаем все требования и планку, к которой нам необходимо стремиться», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.

Напомним, что «Арсенал» входил в число 12 клубов-основателей Суперлиги Европы. Однако спустя два дня все английские команды приняли решение о выходе из нового проекта.