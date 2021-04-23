Игрока «Арсенала» наказали за интимное видео

Французские футболисты Вильям Салиба и Ульрик Энеме-Элла наказаны федерацией футбола страны за всплывшее в сети интимное видео.

Согласно данным издания Get French Football News, Салиба, играющего на клубном уровне за лондонский «Арсенал», отстранили от выступлений за молодежную команду страны на один месяц. Что касается Энеме-Элла, правами на которого владеет «Брайтон», то его дисквалифицировали на три месяца от игр за молодежную сборную Франции.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой Салиба снимает Ульрика Энеме-Элла, занимающегося самоудовлетворением.