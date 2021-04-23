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Линекер: «Хотелось бы, чтобы система VAR ушла в том же направлении, что и Суперлига»

23 Апреля 2021, 08:18,

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер, высказываясь о голе форварда «Лестера» Джейми Варди в поединке против «Вест Бромвича» (3:0), подверг критике систему видеоповторов.

«Джейми вернулся и забил после отличной комбинации. Но в настоящий момент тяжело праздновать голы, ведь есть система VAR. Мне бы хотелось, чтобы она ушла в том же направлении, что и Суперлига Европы», - гласит сообщение эксперта в «Твиттере».

Ранее Линекер неоднократно критически высказывался о системе видеоповторов.

После вчерашней победы «Лестер» набрал 59 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гари Линекер, VAR
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Комментарии (1)
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0
nodir-2416
23 Апреля 2021, 10:45
Вар это хорошо, Линекер тоже пиздит больно много
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