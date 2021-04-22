«Лестер» за 13 минут разгромил «Вест Бромвич»

В 32-м туре АПЛ «Лестер» принимал дома аутсайдеров из «Вест Бромвича». «Лисы» добились своего всего за 13 минут в середине первого тайма. После голов Джейми Варди, Джонни Эванса и Келечи Ихеначо счет стал 3:0 и продержался до финального свистка.

«Лестер» с 59 очками занимает третье место, его соперник готовится к вылету.