«Лестер» за 13 минут разгромил «Вест Бромвич»

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22 Апреля 2021, 23:53,
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В 32-м туре АПЛ «Лестер» принимал дома аутсайдеров из «Вест Бромвича». «Лисы» добились своего всего за 13 минут в середине первого тайма. После голов Джейми Варди, Джонни Эванса и Келечи Ихеначо счет стал 3:0 и продержался до финального свистка.
«Лестер» с 59 очками занимает третье место, его соперник готовится к вылету.
Протокол игры
|Лестер
|3:0
|Вест Бромвич
|(1:0) Варди Джейми 23'
|(2:0) Эванс Джонни 26'
|(3:0) Ихеаначо Келечи 36'
Шмейхель Каспер • Фофана Уэсли 62' ( Олбрайтон Марк ( 62') • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар • Кастань Тимоти • Ндиди Уилфред • Тилеманс Юри • Томас Люк • Мэддисон Джеймс 72' ( Перес Айосе ( 72') • Ихеаначо Келечи • Варди Джейми 85' ( Прат Деннис ( 85')
Запасные: Амарти Даниэль • Рикарду Перейра II • Чодури Хамза • Юндер Дженгиз • Менди Нампалис • Уорд Дэнни II
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • О'Ши Дара • Бартли Кайл • 80'Таунсед Конор • Филлипс Мэтт • Йокушлу Окай • 57'Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Робинсон Каллум 46' ( Аджайи Олувасемилого ( 46') • Перейра Матеус 73' ( Ахерн-Грант Карлан ( 73') • Диань Мбайе 61' ( Робсон-Кану Хэл ( 61')
Запасные: Сойерс Ромен • Ливермор Джейк • Баттон Дэвид • Диангана Грэди • Галлахер Конор • Пелтьер Ли
22 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Вест Бромвич