Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Лестер» за 13 минут разгромил «Вест Бромвич»

22 Апреля 2021, 23:53,

В 32-м туре АПЛ «Лестер» принимал дома аутсайдеров из «Вест Бромвича». «Лисы» добились своего всего за 13 минут в середине первого тайма. После голов Джейми Варди, Джонни Эванса и Келечи Ихеначо счет стал 3:0 и продержался до финального свистка.

«Лестер» с 59 очками занимает третье место, его соперник готовится к вылету.

Протокол игры  
Лестер 3:0 Вест Бромвич
(1:0) Варди Джейми 23'    
(2:0) Эванс Джонни 26'    
(3:0) Ихеаначо Келечи 36'    
Шмейхель Каспер Фофана Уэсли   62' (Олбрайтон Марк (   62') Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар Кастань Тимоти Ндиди Уилфред Тилеманс Юри Томас Люк Мэддисон Джеймс   72' (Перес Айосе (   72') Ихеаначо Келечи Варди Джейми   85' (Прат Деннис (   85')
Запасные: Амарти Даниэль Рикарду Перейра II Чодури Хамза Юндер Дженгиз Менди Нампалис Уорд Дэнни II
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл О'Ши Дара Бартли Кайл   80' Таунсед Конор Филлипс Мэтт Йокушлу Окай   57' Мэйтленд-Найлс Эйнсли Робинсон Каллум   46' (Аджайи Олувасемилого (   46') Перейра Матеус   73' (Ахерн-Грант Карлан (   73') Диань Мбайе   61' (Робсон-Кану Хэл (   61')
Запасные: Сойерс Ромен Ливермор Джейк Баттон Дэвид Диангана Грэди Галлахер Конор Пелтьер Ли
22 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Вест Бромвич
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