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Коулмэн – о Суперлиге: «Здорово, что реакция людей привела к отмене этого бреда»

22 Апреля 2021, 23:01,

Защитник «Эвертона» Шеймус Коулмэн раскритиковал идею создания Суперлиги.

«У меня ещё не было возможности поиграть в Лиге чемпионов, но каждый год я стремлюсь попасть в первую четвёрку и услышать гимн турнира. Я в восторге от того, как закончилась вся эта история с Суперлигой. Здорово, что реакция людей привела к отмене этого бреда.

Фанаты клубов, которые объявили о создании Суперлиги, будут злиться, но в душе они понимают, что игроки не виноваты. Все вопросы к руководству, они подвели болельщиков – это отвратительно», - цитирует Коулмэна Sky Sports.

Напомним, что большинство клубов объявило о выходе из Суперлиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Шеймус Коулмэн
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