Джош Кронке – о Суперлиге: «Болельщики хотят, чтобы «Арсенал» постоянно играл с большими клубами»

Джош Кронке, сын владельца лондонского «Арсенала», обратился к фанатам клуба.

«Конечно, мы задавали себе вопросы. Что хуже: европейская Суперлига или европейская Суперлига без «Арсенала»? Чего хотят болельщики?

Болельщики со всего мира хотят, чтобы «Арсенал» постоянно играл с большими клубами. Английские болельщики тоже этого хотят, но в то же время им не хочется терять холодные вечера в Стоке. Мы ошиблись», - цитирует Кронке The Telegraph.

Напомним, что «Арсенал» объявил о выходе из Суперлиги через два дня после анонса турнира. «Канониры» в заявлении признали свою ошибку и извинились перед болельщиками.