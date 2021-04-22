Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Джош Кронке – о Суперлиге: «Болельщики хотят, чтобы «Арсенал» постоянно играл с большими клубами»

22 Апреля 2021, 22:18,

Джош Кронке, сын владельца лондонского «Арсенала», обратился к фанатам клуба.

«Конечно, мы задавали себе вопросы. Что хуже: европейская Суперлига или европейская Суперлига без «Арсенала»? Чего хотят болельщики?

Болельщики со всего мира хотят, чтобы «Арсенал» постоянно играл с большими клубами. Английские болельщики тоже этого хотят, но в то же время им не хочется терять холодные вечера в Стоке. Мы ошиблись», - цитирует Кронке The Telegraph.

Напомним, что «Арсенал» объявил о выходе из Суперлиги через два дня после анонса турнира. «Канониры» в заявлении признали свою ошибку и извинились перед болельщиками.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Джош Кронке
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Комментарии (5)
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0
ARTUR
22 Апреля 2021, 23:08

для начала Арсеналу нужно выигрывать хотя бы у середняков АПЛ ... а потом уже лезть к ,,лучшим ,, клубам , сыграть однажды в финале ЛЧ это конечно же достижение , но не для топ клуба , такое же тупое заявление как и у Аньели , который заявил что они выигрывают 80 лет подряд , ЧТО !!!!????? У КОГО ???? КОГДА !!!! ну да хороший спурт в сериале в 9 титулов подряд , но это сериал болото еще то и именно благодоря вот таким Аньели ...

0
Boris
22 Апреля 2021, 23:08

Болельщики хотят чтобы Арсенал играл с большими клубами, потому что достоин этого и может соперничать с ними хотя бы на равных, а не потому его позвали в какую-то закрытую лигу памятуя о былых заслугах.

2
Element-22
22 Апреля 2021, 22:46

президент почти каждого из этих двенадцати как на подбор дебил. про пса Фло даже говорить лишний раз не хочется, тот рэкетир сам загнал футбол под шконку, этот то куда лезет? не прикладывая усилий, руководит величайшим английским клубом, особо не парится по поводу его падений, но как пёс помахал купюрой - завилял хвостом и стал балаболить. и есть ведь контуженые, которые как мантру повторяют "ну ведь они не дураки"... дураки. ещё какие.

0
CELTIC FROST
22 Апреля 2021, 23:17

Так оно и есть.

0
ARTUR
22 Апреля 2021, 22:58

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