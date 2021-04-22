Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги чемпионов.

«Можем ли мы обсудить новый формат Лиги чемпионов после всех этих разговоров о Суперлиге? Игр всё больше и больше, но никто не думает об игроках. Новый формат Лиги чемпионов – это просто меньшее из двух зол по сравнению с Суперлигой. Нынешний формат идеален, именно поэтому Лига чемпионов является самым популярным клубным соревнованием в мире как для футболистов, так и для болельщиков», - написал Гюндоган в «Твиттере».

Напомним, что изменения вступят в силу с сезона-2024/25. В Лиге чемпионов будет и больше команд, и больше матчей.