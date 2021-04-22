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​Моуринью критиковал игроков «Тоттенхэма» ещё четыре часа после увольнения

22 Апреля 2021, 19:32,

В понедельник утром Жозе Моуринью готовился провести тренировку, но клуб сообщил ему об увольнении. Португальскому специалисту было предложено покинуть базу либо забрать свои вещи из офиса. В процессе сборов Моуринью ещё четыре часа беседовал с футболистами «Тоттенхэма», критикуя их за последние выступления. Об этом сообщает Telegraph Sport.

Источник отмечает, что отношения Жозе Моуринью с некоторыми футболистами серьёзно испортились после вылета «Тоттенхэма» из Лиги Европы. Лондонцы, как известно, в 1/8 финала уступили загребскому «Динамо», проиграв на выезде со счётом 0:3 после домашней победы с результатом 2:0.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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