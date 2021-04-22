​АПЛ изменит правила в рамках борьбы с аналогами Суперлиги

Проект Суперлиги рухнул, но главные его организаторы пока говорят лишь о взятой паузе, оставаясь приверженцами идеи. В то же время Премьер-лига Англии готовится к изменению своих правил. В рамках борьбы с Суперлигой и другими подобными проектами планируется ввести правило, согласно которому отколовшиеся от традиционной системы клубы будут исключаться из числа участников АПЛ. Об этом на своих страницах сообщает авторитетное издание The Times.

Напомним, участниками Суперлиги были все шесть топовых клубов английского чемпионата. В итоге они первыми вышли из проекта.