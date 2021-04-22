​Моуринью опять провалился – что будет дальше

На фоне нашумевшей истории с Суперлигой и её скорым развалом увольнение Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» в начале недели показалось не таким уж и громким событием. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает отставку португальского тренера и пытается понять, что ждёт Особенного в будущем.

Ходили слухи, что увольнение Моуринью связано с его позицией по Суперлиге, мол, португалец отказался выводить команду на тренировку, узнав о вступлении клуба в этот проект. Впрочем, каких-то протестных историй в ситуации с уходом португальского тренера из «Тоттенхэма» искать не стоит. Моуринью просто не справился с задачей, которую перед ним ставили. Маурисио Почеттино за пять с лишним лет работы заложил в «Тоттенхэме» прочный фундамент, но трофеев так и не завоевал. Моуринью звали как раз ради трофеев. Руководители и фанаты «шпор», возможно, могли бы закрыть глаза на качество футбола в исполнении команды, если бы клубный музей начал пополняться трофеями. Но нет. «Тоттенхэм» с треском вылетел из Лиги Европы, а в Премьер-лиге не смог сократить отставание от лучших команд. Увольнение Моуринью за шесть дней до финала Кубка лиги против «Манчестер Сити» говорит о том, что этот трофей не спас бы португальца. Боссы лондонцев, видимо, сыграли на опережение, чтобы потом Жозе не говорил: «Я принёс им первый трофей за столько лет, а они меня выгнали».

Оглядываясь назад, хочется вспомнить, что перед назначением в «Тоттенхэм» Моуринью находился без работы практически год. Португалец будто бы находился у разбитого корыта. Взять хотя бы его интервью, когда он чуть не расплакался в прямом смысле этого слова, рассказывая, как соскучился по работе. Подписав контракт с «Тоттенхэмом», Жозе казался каким-то уж чересчур хорошим. Он отрицал свои заслуги в результатах команды, приглашал болбоев на обеды с футболистами, говорил, что даже без трансферов «шпоры» готовы бороться за титул Премьер-лиги в следующем сезоне. «Не верю!» - говорили болельщики, оценивая поведение Моуринью на первых порах.

По ходу дела классический Моуринью вернулся. Пошли и трансферы, в которых изначально тренер, по своим же словам, не нуждался, пошли и конфликты с футболистами… Но главное то, что при Моуринью «Тоттенхэм» не добился никакого прогресса. Ни в плане игры, ни в плане результатов. Это и определило судьбу тренера.

Можно любить или не любить Жозе Моуринью за черты его характера, но глупо спорить с тем фактом, что он относится к числу тренеров из топ-группы. Достижения Моуринью говорят сами за себя, да и футбол в исполнении его команд не всегда был оборонительным. Рекорд «Реала» Моуринью по количеству голов за один сезон никто не может побить уже почти десять лет. Проблема Жозе в том, что в силу своего характера он отказывается адаптироваться. Находясь без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед», Моуринью рассказывал, что он готов измениться как тренер. Но его работа в «Тоттенхэме» показывает, что изменений не произошло. Жозе пытается что-то построить по конспектам, которые давно устарели. Футбол за последние десять-пятнадцать лет сильно изменился, но Моуринью будто бы упёрто отказывается признать, что прежние методы работать сегодня уже не могут. Доказать обратное Жозе не смог ни в «Манчестер Юнайтед», ни в «Тоттенхэме».

А что дальше? После двух откровенно блеклых периодов в «МЮ» и «Тоттенхэме» Жозе Моуринью сложно рассчитывать на приглашение из топ-клуба. Конечно, Моуринью продолжит тренировать, но теперь, вероятно, ему придётся пойти на понижение, приняв менее статусный клуб. В прессе уже появились слухи о возможном назначении Жозе в испанскую «Валенсию». Этот союз был бы весьма интересен, его можно было бы рассматривать как союз сбитых лётчиков – клуба и тренера. Моуринью теперь должен будет доказать свою состоятельность в клубе более низкого эшелона, но, главное, - Жозе должен измениться и переписать конспекты. Иначе он окончательно потеряет статус Особенного.

Алексей Антоненко