​Клинсманн допустил, что возглавит «Тоттенхэм»

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22 Апреля 2021, 18:32,
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Юрген Клинсманн допустил, что может возглавить «Тоттенхэм». Напомним, в начале недели тренерский мостик «шпор» оставил Жозе Моуринью. До конца сезона с командой будет работать Райан Мэйсон.
«Возглавить «Тоттенхэм»? В жизни возможно всё. Я никогда не думал, что буду тренировать сборную Германии на чемпионате мира [2006]. Я никогда не думал, что буду тренировать «Баварию» или сборную США. Так что давайте через пару месяцев посмотрим, кто будет тренировать «Тоттенхэм», - сказал Клинсманн ESPN.
Напомним, Юрген Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» как игрок в сезоне 1994/1995 и в 1998 году.
Юрген Клинсманн находится без работы с февраля 2020 года после ухода из «Герты».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Юрген Клинсманн