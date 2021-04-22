Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Клинсманн допустил, что возглавит «Тоттенхэм»

22 Апреля 2021, 18:32,

Юрген Клинсманн допустил, что может возглавить «Тоттенхэм». Напомним, в начале недели тренерский мостик «шпор» оставил Жозе Моуринью. До конца сезона с командой будет работать Райан Мэйсон. 

«Возглавить «Тоттенхэм»? В жизни возможно всё. Я никогда не думал, что буду тренировать сборную Германии на чемпионате мира [2006]. Я никогда не думал, что буду тренировать «Баварию» или сборную США. Так что давайте через пару месяцев посмотрим, кто будет тренировать «Тоттенхэм», - сказал Клинсманн ESPN.

Напомним, Юрген Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» как игрок в сезоне 1994/1995 и в 1998 году.

Юрген Клинсманн находится без работы с февраля 2020 года после ухода из «Герты».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Юрген Клинсманн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола