​Клинсманн допустил, что возглавит «Тоттенхэм»

Юрген Клинсманн допустил, что может возглавить «Тоттенхэм». Напомним, в начале недели тренерский мостик «шпор» оставил Жозе Моуринью. До конца сезона с командой будет работать Райан Мэйсон.

«Возглавить «Тоттенхэм»? В жизни возможно всё. Я никогда не думал, что буду тренировать сборную Германии на чемпионате мира [2006]. Я никогда не думал, что буду тренировать «Баварию» или сборную США. Так что давайте через пару месяцев посмотрим, кто будет тренировать «Тоттенхэм», - сказал Клинсманн ESPN.

Напомним, Юрген Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» как игрок в сезоне 1994/1995 и в 1998 году.

Юрген Клинсманн находится без работы с февраля 2020 года после ухода из «Герты».