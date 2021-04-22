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​Лингард: «Я мог закончить с футболом, мне нравилось оставаться в запасе»

22 Апреля 2021, 16:43,

Хавбек «Вест Хэма» Джесси Лингард, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», вспомнил тяжёлый прошлый год.

«Я мог бы легко закончить с футболом на карантине. Я мог бы сказать, что сдаюсь, но борьба во мне возвращала меня к жизни. Я имею в виду не завершение карьеры, а какой-то тайм-аут. Мне нравилось оставаться в запасе, я не был сконцентрирован, я думал о каких-то отдалённых вещах.

Я советовался с врачами, и они мне помогли. Чувствую, что изоляция в какой-то степени изменила меня. Я пересматриваю свои старые матчи и говорю: «Да, это настоящий Джесси Лингард», - сказал футболист в программе Presenting на YouTube.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вест Хэм, Джесси Лингард
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