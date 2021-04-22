​Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» при одном условии

Форвард Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» летом, о чём было объявлено ещё в прошлом месяце. На днях в СМИ проскочила информация, что Агуэро уже сообщил своим близким, что в следующем сезоне он будет играть за «Барселону». В то же время издание AS пишет на своих страницах о том, что Агуэро подпишет контракт с каталонцами только при условии, что Лионель Месси останется в команде. Действующих контракт капитана «сине-гранатовых» с клубом рассчитан до конца июня.

Как известно, Лионель Месси и Серхио Агуэро являются хорошими друзьями. Оказываясь в лагере сборной Аргентины, они живут в одной комнате.