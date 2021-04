«Мы решаем, когда вы играете»: фанаты «МЮ» заблокировали вход на базу клуба

Фанаты «Манчестер Юнайтед» провели акцию протеста против нынешнего руководства клуба в лице семейства Глейзеров. Около 20 поклонников «красных дьяволов» заблокировали вход на тренировочную базу команды.

Болельщики принесли баннеры с лозунгами: «Глейзеры - на выход», «Мы решаем, когда вы играете», «51% «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует ESPN посредством своего аккаунта в «Твиттере».

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» стал одним из клубов-создателей Суперлиги Европы. Впрочем, после шквала негативной реакции манкунианцы объявили о выходе из проекта.

Breaking: Man United fans have blocked the entrance at the club's training ground in protest against the Glazers and plans to enter a European Super League.



They have made their way onto the first team pitch



(via @RedIssue) pic.twitter.com/J2HBomUQ0f