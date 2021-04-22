Фернандиньо - о Суперлиге: «Мы рады, что футбол победил»

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22 Апреля 2021, 12:16,
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Защитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отреагировал на новость о провале проекта Суперлиги Европы.
«Это было безумием. Мы сильно удивились, когда услышали о запуске турнира. Все, кому не безразличен футбол, высказались против запуска Суперлиги. Мы очень рады, что все вернулось обратно. Футбол победил», - приводит слова бразильского футболиста Sky Sports.
О запуске нового футбольного проекта стало известно в понедельник, 19-го апреля. Но уже 21-го апреля руководство турнира приняло решение о приостановке проекта. Из Суперлиги вышли шесть клубов АПЛ. Их поддержали «Атлетико», «Интер» и «Милан».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фернандиньо, Суперлига Европы