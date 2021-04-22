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Фернандиньо - о Суперлиге: «Мы рады, что футбол победил»

22 Апреля 2021, 12:16,

Защитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отреагировал на новость о провале проекта Суперлиги Европы.

«Это было безумием. Мы сильно удивились, когда услышали о запуске турнира. Все, кому не безразличен футбол, высказались против запуска Суперлиги. Мы очень рады, что все вернулось обратно. Футбол победил», - приводит слова бразильского футболиста Sky Sports.

О запуске нового футбольного проекта стало известно в понедельник, 19-го апреля. Но уже 21-го апреля руководство турнира приняло решение о приостановке проекта. Из Суперлиги вышли шесть клубов АПЛ. Их поддержали «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фернандиньо, Суперлига Европы
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