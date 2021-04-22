«Рейнджерс» и «Селтик» хотят играть в АПЛ

«Селтик» и «Рейнджерс», выступающие в чемпионате Шотландии, заявил о желании вступить в английскую Премьер-лигу. Об этом информирует таблоид Th Sun.

Источник сообщает, что это решение будет поддержано со стороны ФИФА, УЕФА и властей Великобритании. Пока данный вопрос официально не рассматривался, однако эта тема уже муссируется в британских СМИ.

Ранее сообщалось, что руководство «Селтика» хочет пригласить на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью.

«Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии в сезоне 2020/2021. «Селтик» занял второе место в турнирной таблице.