«Рейнджерс» и «Селтик» хотят играть в АПЛ

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22 Апреля 2021, 10:33,
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«Селтик» и «Рейнджерс», выступающие в чемпионате Шотландии, заявил о желании вступить в английскую Премьер-лигу. Об этом информирует таблоид Th Sun.
Источник сообщает, что это решение будет поддержано со стороны ФИФА, УЕФА и властей Великобритании. Пока данный вопрос официально не рассматривался, однако эта тема уже муссируется в британских СМИ.
Ранее сообщалось, что руководство «Селтика» хочет пригласить на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью.
«Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии в сезоне 2020/2021. «Селтик» занял второе место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Селтик, Глазго Рейнджерс