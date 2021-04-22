Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола: «Победа в АПЛ важнее других титулов»

22 Апреля 2021, 09:13,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами после победы над бирмингемской «Астон Виллой» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Команда продемонстрировала хорошую игру. Находясь вдесятером, и когда составы уравнялись, мы отлично играли. Победа в Премьер-лиге важнее всех остальных титулов», - приводит слова испанского тренера BBC Sport.

Благодаря вчерашней победе на счету «Манчестер Сити» стало 77 баллов. Подопечные Гвардиолы опережают ближайшего преследователя на 11 очков.

Следующий матч «горожане» проведут на своем поле против лондонского «Тоттенхэма» 25-го апреля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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