Ван дер Сар может заменить Вудворда в «Манчестер Юнайтед»

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22 Апреля 2021, 08:28,
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Экс-голкипер сборной Голландии и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, ныне занимающий пост генерального директора амстердамского «Аякса», может получить работу в стане «красных дьяволов». Об этом информирует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.
Согласно сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» хочет пригласить голландского функционера на место вице-президента. Ранее сообщалось, что Эд Вудворд покинет эту должность по завершении сезона-2020/2021.
Напомним, что ван дер Сар защищал цвета манкунианского коллектива с 2005-го по 2011-й год. Вудворд работает в «Манчестер Юнайтед» с 2005-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдвин Ван Дер Сар, Эдвард Вудворд
Когда сообщили об уходе Вудворта...первая мысль была...неплохо бы на его место ЭвдС с его оч неплохим опытом работы...да и в клубе он далеко не последний человек
ооочень хорошая новость!!!