Ван дер Сар может заменить Вудворда в «Манчестер Юнайтед»

Экс-голкипер сборной Голландии и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, ныне занимающий пост генерального директора амстердамского «Аякса», может получить работу в стане «красных дьяволов». Об этом информирует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

Согласно сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» хочет пригласить голландского функционера на место вице-президента. Ранее сообщалось, что Эд Вудворд покинет эту должность по завершении сезона-2020/2021.

Напомним, что ван дер Сар защищал цвета манкунианского коллектива с 2005-го по 2011-й год. Вудворд работает в «Манчестер Юнайтед» с 2005-го года.