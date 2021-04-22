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Ван дер Сар может заменить Вудворда в «Манчестер Юнайтед»

22 Апреля 2021, 08:28,

Экс-голкипер сборной Голландии и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, ныне занимающий пост генерального директора амстердамского «Аякса», может получить работу в стане «красных дьяволов». Об этом информирует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

Согласно сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» хочет пригласить голландского функционера на место вице-президента. Ранее сообщалось, что Эд Вудворд покинет эту должность по завершении сезона-2020/2021.

Напомним, что ван дер Сар защищал цвета манкунианского коллектива с 2005-го по 2011-й год. Вудворд работает в «Манчестер Юнайтед» с 2005-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдвин Ван Дер Сар, Эдвард Вудворд
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Комментарии (2)
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0
snk6565
22 Апреля 2021, 09:30

Когда сообщили об уходе Вудворта...первая мысль была...неплохо бы на его место ЭвдС с его оч неплохим опытом работы...да и в клубе он далеко не последний человек

0
Манкунианец76
22 Апреля 2021, 09:01

ооочень хорошая новость!!!

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