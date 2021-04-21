Суперлига была уничтожена благодаря Борису Джонсону

В момент объявления о создании Суперлиги казалось, что новый турнир станет грандиозным событием, но с каждым часом позиции заговорщиков ослабевали, и во вторник окончательно всё посыпалось.

И если идейные вдохновители Флорентино Перес и Андреа Аньелли базировались в Испании и Италии, то главный костяк команд базируется в Англии. И именно недовольство британских фанатов послужило сигналом для клубов, чтобы задуматься. А все решилось в кабинетах.

По данным Diario AS, Суперлигу разрушило вмешательство британского правительства, которое опасалось обесценивая Премьер-лиги. Премьер-министр Борис Джонсон уведомил руководителей клубов, что если он не в силах помешать работе Суперлиге, то задушит клубы налогами и осложнит для них подписание легионеров. После этого представители АПЛ дружно объявили о выходе из Суперлиги.