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​Абрамовича потрясла реакция фанатов на Суперлигу

21 Апреля 2021, 17:33,

Решение о выходе «Челси» из проекта под названием «Суперлига» принял председатель клуба Брюс Бак, но этому поспособствовал владелец клуба Роман Абрамович. Как сообщает The Sun, российский миллиардер был взбешён, поскольку его неверно проинформировали о вероятной реакции общества на создание Суперлиги.

Реакция фанатов потрясла Абрамовича до глубины души, пишет The Sun, ссылаясь на собственный источник.

Напомним, во вторник фанаты «Челси» заблокировали клубный автобус, мешая команде спокойно добраться до «Стэмфорд Бридж» на матч против «Брайтона». Через несколько часов лондонский клуб вышел из Суперлиги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Роман Абрамович, Суперлига Европы
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Комментарии (1)
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Bub
21 Апреля 2021, 18:39

Это значит, что Темную Лошадку таки выкинут из клуба???

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