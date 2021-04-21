Борис Джонсон поддержал выход клубов АПЛ из Суперлиги Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на отказ английских клубов от участия в Суперлиге Европы.

«Это важное решение в интересах болельщиков и всего футбольного сообщества Великобритании. Мы обязаны продолжать защищать нашу любимую Премьер-лигу», - гласит сообщение премьер-министра в «Твиттере».

Напомним, что из состава Суперлиги вышли «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».

Проект нового турнира подразумевал под собой создание лиги, в которой примут участие 20 топ-клубов. Президентом Суперлиги был назначен Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».