Владелец «Ливерпуля»: «Проект Суперлиги невозможно реализовать без поддержки болельщиков»

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри обратился к поклонникам клуба после распада Суперлиги Европы. Его слова приводятся на официальном сайте мерсисайдского гранда.

«Приношу свои извинения всем болельщикам «Ливерпуля» за причиненные неудобства. Проект Суперлиги Европы невозможно реализовать без поддержки фанатов. Мы вас услышали и отреагировали. Также извиняюсь перед Юргеном Клоппом и командой. Они не имеют никакого отношения к произошедшему», - приводит слова Генри пресс-служба клуба.

Проект Суперлиги был приостановлен из-за отказа от участия шестерых английских клубов и «Милана».