«Арсенал» - болельщикам: «Мы ошиблись, вступив в Суперлигу, просим прощения»

Пресс-служба лондонского «Арсенала» опубликовала заявление относительно выхода клуба из числа участников европейской Суперлиги.

«Последние дни показали, насколько сильно болельщики по всему миру переживают за футбол. Их реакция заставила нас серьезно задуматься. «Арсенал» не хотел причинить боль нашим поклонникам. Мы рассмотрели ваши реакции и приняли решение покинуть Суперлигу. Это решение было ошибкой, приносим свои извинения», - говорится в сообщение «канониров».

Суперлигу Европы покинули все английские клубы, а также «Милан». Проект нового турнира был заморожен.