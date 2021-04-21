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Макгрегор хочет купить «Манчестер Юнайтед»

21 Апреля 2021, 09:55,

Популярный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на информацию о том, что семейство Глейзеров собирается продать акции «Манчестер Юнайтед» после неудачного запуска Суперлиги Европы.

«Парни, всем привет. Я задумался о приобретении «Манчестер Юнайтед». Что думаете по этому поводу?», - задался спортсмен вопросом в своем твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что все английские клубы приняли решение отказаться от участия в новом турнире.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 66 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Конор МакГрегор
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