Макгрегор хочет купить «Манчестер Юнайтед»

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21 Апреля 2021, 09:55,
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Популярный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на информацию о том, что семейство Глейзеров собирается продать акции «Манчестер Юнайтед» после неудачного запуска Суперлиги Европы.
«Парни, всем привет. Я задумался о приобретении «Манчестер Юнайтед». Что думаете по этому поводу?», - задался спортсмен вопросом в своем твиттер-аккаунте.
Ранее стало известно, что все английские клубы приняли решение отказаться от участия в новом турнире.
В текущем розыгрыше чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 66 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Конор МакГрегор