Макгрегор хочет купить «Манчестер Юнайтед»

Популярный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на информацию о том, что семейство Глейзеров собирается продать акции «Манчестер Юнайтед» после неудачного запуска Суперлиги Европы.

«Парни, всем привет. Я задумался о приобретении «Манчестер Юнайтед». Что думаете по этому поводу?», - задался спортсмен вопросом в своем твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что все английские клубы приняли решение отказаться от участия в новом турнире.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 66 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.