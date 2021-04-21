FA: «Суперлига могла расколоть футбол, но вместо этого мы объединились»

FA (Футбольная ассоциация Англии) прокомментировала новость о развале недавно созданной Суперлиги Европы.

«Мы рады новости о том, что английские клубы приняли решение отказаться от участия в турнире. Суперлига угрожала всей футбольной системе. Наш футбол имеет большую историю. Мы не одобряем закрытую лигу. Этот турнир мог расколоть футбол, однако вместо этого все объединились», - гласит сообщение FA в официальном «Твиттере».

Напомним, что помимо английских клубов от участия в Суперлиге Европы отказался «Милан». После массового ухода команд было объявлено о приостановке проекта турнира.