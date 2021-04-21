Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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УЕФА пообещал денежное вознаграждение клубам АПЛ за выход из Суперлиги

21 Апреля 2021, 09:16,

Стала известна одна из главных причин выхода английских топ-клубов из состава участников европейской Суперлиги.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, УЕФА предложил командам, представляющим АПЛ, большие деньги за отказ от участия в новом проекте. Примечательно, что такое предложение не было адресовано испанским грандам, которых боссы организации считают своим главным врагом во главе с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

Таким образом, Суперлигу покинули шесть английских клубов. Немного позже в СМИ появилась информация о выходе из турнира «Милана».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: УЕФА, Суперлига Европы
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Комментарии (4)
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0
RedMonk
21 Апреля 2021, 10:07

Обосрались УЕФА и ФИФА !

0
russell
21 Апреля 2021, 09:57
Коррупцию в УЕФА еще никто не отменял
1
fireland
21 Апреля 2021, 09:49
Ахах. Не удивлюсь, если УЕФА пообещал Челси и Сити проход в финал )
0
KLINSMANN
21 Апреля 2021, 09:31

Бабки всё решают :)

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