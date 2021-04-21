УЕФА пообещал денежное вознаграждение клубам АПЛ за выход из Суперлиги

Стала известна одна из главных причин выхода английских топ-клубов из состава участников европейской Суперлиги.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, УЕФА предложил командам, представляющим АПЛ, большие деньги за отказ от участия в новом проекте. Примечательно, что такое предложение не было адресовано испанским грандам, которых боссы организации считают своим главным врагом во главе с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

Таким образом, Суперлигу покинули шесть английских клубов. Немного позже в СМИ появилась информация о выходе из турнира «Милана».