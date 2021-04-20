Футболисты «Ливерпуля» опубликовали заявление по поводу Суперлиги

|
20 Апреля 2021, 23:23,
|
|
Сразу несколько футболистов «Ливерпуля» опубликовали заявления, связанные с созданием Суперлиги.
«Нам это не нравится, мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.
Наша приверженность клубу является абсолютной и не ставится под сомнение. You’ll Never Walk Alone», - говорится в заявлении.
Текст появился в «Твиттерах» Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера, Виргила ван Дейка, Трента Александра-Арнольда и Неко Уильямса.
В ближайшее время о выходе из Суперлиги могут объявить сразу несколько клубов, в число которых входят «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Виргил Ван Дейк, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер