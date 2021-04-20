Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Футболисты «Ливерпуля» опубликовали заявление по поводу Суперлиги

20 Апреля 2021, 23:23,

Сразу несколько футболистов «Ливерпуля» опубликовали заявления, связанные с созданием Суперлиги.

«Нам это не нравится, мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.

Наша приверженность клубу является абсолютной и не ставится под сомнение. You’ll Never Walk Alone», - говорится в заявлении.

Текст появился в «Твиттерах» Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера, Виргила ван Дейка, Трента Александра-Арнольда и Неко Уильямса.

В ближайшее время о выходе из Суперлиги могут объявить сразу несколько клубов, в число которых входят «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Виргил Ван Дейк, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер
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