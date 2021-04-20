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Де Брёйне высказался о создании Суперлиги

20 Апреля 2021, 21:51,

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о создании Суперлиги.

«Мальчик покидал бельгийский городок, мечтая выступать на высочайшем уровне. Я играл в разных странах и с гордостью выступал за сборную. Я пытался выиграть всё, что только возможно. Но самое главное в футболе – это соревнование. Сейчас нам всем нужно объединиться и принять совместное решение.

Я понимаю, что футбол – это большой бизнес, а я его часть, но в душе я по-прежнему остаюсь мальчиком, который просто любит играть. Давайте просто продолжим вдохновлять последующие поколения и будем дарить фанатам возможность мечтать», - написал бельгийский футболист в «Твиттере».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кевин де Брёйне
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