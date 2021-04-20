Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о создании Суперлиги.

«Мальчик покидал бельгийский городок, мечтая выступать на высочайшем уровне. Я играл в разных странах и с гордостью выступал за сборную. Я пытался выиграть всё, что только возможно. Но самое главное в футболе – это соревнование. Сейчас нам всем нужно объединиться и принять совместное решение.

Я понимаю, что футбол – это большой бизнес, а я его часть, но в душе я по-прежнему остаюсь мальчиком, который просто любит играть. Давайте просто продолжим вдохновлять последующие поколения и будем дарить фанатам возможность мечтать», - написал бельгийский футболист в «Твиттере».