Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» в скором времени объявит об отказе участвовать в Суперлиге

20 Апреля 2021, 21:26,

Ещё один английский клуб откажется от участия в Суперлиге.

Как сообщил журналист Мэтт Кричли в «Твиттере», в скором времени о выходе из Суперлиги объявит «Манчестер Сити».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что в новом турнире не примет участие и «Челси».

Болельщики всех клубов, которые объявили о создании Суперлиги, резко раскритиковали это решение. Фанаты собираются у стадионов, скандируют оскорбительные кричалки и рисуют баннеры.

Старт Суперлиги запланирован на середину августа этого года, в нем должны были принять участие шесть английских клубов, три испанских и три итальянских.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити
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Комментарии (5)
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0
AlessandroDP
20 Апреля 2021, 22:18

НУ и позорникиии -фууууу!!!!!

0
PoliticExpert
20 Апреля 2021, 22:04

Как-то слишком быстро, не верится. Если бы порешали все вопросы совместно с футбольными чиновниками, может быть и получилось что-то интересное.

0
Allegro
20 Апреля 2021, 21:55

Ничёсе как отпетливать все начали. Не ожидал, честно говоря. Похоже, скоро синьор Аньелли с доном Пересом там вдвоем останутся:)

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0
ARTUR
20 Апреля 2021, 21:39

лишь бы это было правдой !!!

2
ингерман
20 Апреля 2021, 21:37

ай.. ну и ладненько.. правда все так интересно начиналось и так бездарно закончилось.. брату-суперзине ышо лец так пяток подождац придется.. а сержу как и милке боруховне топить за победителей и при этом кричать на каждом углу - я за красивый фуцбол.. ))))))

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