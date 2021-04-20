«Манчестер Сити» в скором времени объявит об отказе участвовать в Суперлиге

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20 Апреля 2021, 21:26,
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Ещё один английский клуб откажется от участия в Суперлиге.
Как сообщил журналист Мэтт Кричли в «Твиттере», в скором времени о выходе из Суперлиги объявит «Манчестер Сити».
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что в новом турнире не примет участие и «Челси».
Болельщики всех клубов, которые объявили о создании Суперлиги, резко раскритиковали это решение. Фанаты собираются у стадионов, скандируют оскорбительные кричалки и рисуют баннеры.
Старт Суперлиги запланирован на середину августа этого года, в нем должны были принять участие шесть английских клубов, три испанских и три итальянских.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити
НУ и позорникиии -фууууу!!!!!
Как-то слишком быстро, не верится. Если бы порешали все вопросы совместно с футбольными чиновниками, может быть и получилось что-то интересное.
Ничёсе как отпетливать все начали. Не ожидал, честно говоря. Похоже, скоро синьор Аньелли с доном Пересом там вдвоем останутся:)
лишь бы это было правдой !!!
ай.. ну и ладненько.. правда все так интересно начиналось и так бездарно закончилось.. брату-суперзине ышо лец так пяток подождац придется.. а сержу как и милке боруховне топить за победителей и при этом кричать на каждом углу - я за красивый фуцбол.. ))))))