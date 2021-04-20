«Манчестер Сити» в скором времени объявит об отказе участвовать в Суперлиге

Ещё один английский клуб откажется от участия в Суперлиге.

Как сообщил журналист Мэтт Кричли в «Твиттере», в скором времени о выходе из Суперлиги объявит «Манчестер Сити».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что в новом турнире не примет участие и «Челси».

Болельщики всех клубов, которые объявили о создании Суперлиги, резко раскритиковали это решение. Фанаты собираются у стадионов, скандируют оскорбительные кричалки и рисуют баннеры.

Старт Суперлиги запланирован на середину августа этого года, в нем должны были принять участие шесть английских клубов, три испанских и три итальянских.