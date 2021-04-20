​Агуэро сообщил близким, что будет играть за «Барселону»

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20 Апреля 2021, 19:51,
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Серхио Агуэро может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно. Как сообщает La Porteria, аргентинский нападающий уже сообщил членам своей семьи и своим близким о том, что в следующем сезоне он будет выступать за каталонский клуб.
Напомним, ещё в марте было объявлено о том, что Агуэро не будет продлевать действующий контракт и покинет «Манчестер Сити» в конце сезона в статусе свободного агента. Это означает, что «Барселона» сможет подписать Агуэро бесплатно.
Напомним, Серхио Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года после перехода «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021