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​Агуэро сообщил близким, что будет играть за «Барселону»

20 Апреля 2021, 19:51,

Серхио Агуэро может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно. Как сообщает La Porteria, аргентинский нападающий уже сообщил членам своей семьи и своим близким о том, что в следующем сезоне он будет выступать за каталонский клуб.

Напомним, ещё в марте было объявлено о том, что Агуэро не будет продлевать действующий контракт и покинет «Манчестер Сити» в конце сезона в статусе свободного агента. Это означает, что «Барселона» сможет подписать Агуэро бесплатно.

Напомним, Серхио Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года после перехода «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021
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