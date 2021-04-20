Кто попадёт в Лигу чемпионов от Англии, Италии и Испании после создания Суперлиги

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20 Апреля 2021, 19:10,
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Топ-клубы Англии, Италии и Испании намерены пропустить следующий сезон в Лиге чемпионов ради участия в Суперлиге. Однако УЕФА не будет отказываться от главного клубного турнира под своей эгидой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто будет участвовать в Лиге чемпионов.
Отказ топ-клубов от участия в Лиге чемпионов усложнил ситуацию с отбором. От Англии, Италии и Испании в турнир должны пробиться по четыре клуба, однако именно двенадцать представителей этих стран собираются участвовать в Суперлиге. Пока нет понимания, как будут определять участников в каждой из стран. Самый простой вариант – это, конечно, вычеркнуть революционеров из таблицы и выдать путёвки следующим по очереди. Однако есть и другой подход – просто не учитывать в итоговой таблице матчи против указанных топ-клубов.
Англия
Интересно, что в топ-4 Премьер-лиги прямо сейчас есть сразу два представителя не из числа участников Суперлиги: «Лестер» и «Вест Хэм». «Молотобойцы», правда, по потерянным баллам позади «Челси», но «синим» свой матч надо ещё выиграть.
Если смотреть на текущую таблицу с учётом всех матчей, то «Лестер» и «Вест Хэм» имеют достаточно очков, чтобы спокойно финишировать в числе четырёх лучших команд Англии за вычетом революционеров:
|М
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лестер
|31
|56
|2
|Вест Хэм
|32
|55
|3
|Эвертон
|31
|49
|4
|Лидс
|32
|46
|5
|Астон Вилла
|30
|44
|6
|Вулверхэмптон
|32
|41
|7
|Кристал Пэлас
|31
|38
|8
|Саутгемптон
|31
|36
|9
|Ньюкасл
|32
|35
Исходя из этой таблицы, борьба развернётся ещё за две позиции, на которые три претендента – «Эвертон», «Лидс» и «Астон Вилла». У бирмингемцев два матча в запасе, правда, они будут как раз против представителей «революционной шестёрки», но уж побороться можно. «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Ньюкасл» отстали уже далековато, так что вряд ли можно их рассматривать.
Однако ситуация резко поменяется, если участников Лиги чемпионов будут определять без учёта матчей против той самой «шестёрки». «Лестер», например, с участниками Суперлиги набрал 16 очков, «Эвертон» - 15, и если их вычитать, то борьба обострится до предела.
Таблица без учёта матчей против участников Суперлиги:
|М
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Вест Хэм
|21
|49
|2
|Лестер
|22
|40
|3
|Лидс
|23
|39
|4
|Эвертон
|21
|34
|5
|Астон Вилла
|22
|34
|6
|Кристал Пэлас
|22
|33
|7
|Ньюкасл
|23
|32
|8
|Саутгемптон
|21
|30
|9
|Вулверхэмптон
|22
|30
В такой редакции таблицы борьба будет жаркой. «Вест Хэм» в любом случае будет чувствовать себя спокойно, так как «молотобойцы» просто провалили встречи с участниками Суперлиги. У них осталась лишь встреча с «Челси», при этом пока в активе команды только 6 очков в этих поединках. «Лестер» же, удачно игравший против революционеров, уже не будет чувствовать себя в безопасности, так как преимущество над пятой «Астон Виллой» сократится до шести очков. В любом случае, если вычитать баллы против «шестёрки», то список претендентов на путёвку в Лигу чемпионов вырастает в общей сложности до девяти участников. Вот это интрига!
Италия
В Италии все три участника Суперлиги входят в топ-4, хотя «Ювентус» всего на два очка опережает «Наполи», так что тут сюрпризы ещё возможны. Тем не менее, если смотреть на текущую ситуацию в таблице, то какой-то борьбы за места в Лиге чемпионов не предвидится, если вычеркнуть «Интер», «Милан» и «Ювентус»:
|М
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Аталанта
|31
|64
|2
|Наполи
|31
|60
|3
|Лацио
|30
|58
|4
|Рома
|31
|54
|5
|Сассуоло
|31
|46
|6
|Верона
|31
|41
Если взглянуть на эту таблицу, то интригу с большим трудом можно найти. «Сассуоло» на восемь очков отстаёт от «Ромы» и едва ли сумеет отыграть этот гандикап.
Если вычитать очки, набранные в матчах против трио революционеров, то небольшая интрига всё же появится:
|М
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Аталанта
|26
|56
|2
|Лацио
|25
|56
|3
|Наполи
|25
|53
|4
|Рома
|25
|51
|5
|Сассуоло
|27
|46
|6
|Верона
|26
|38
В этом случае отставание «Сассуоло» от «Ромы» сокращается до пяти очков, и это уже выглядит более отыгрываемым гандикапом. Правда, у «волков» в этой ситуации останутся два матча в запасе, что всё равно делает их положение более устойчивым.
Испания
В Испании же ситуация ещё более простая, чем в Италии. На Пиренеях матчи против трёх топ-клубов на расстановку сил практически не влияют.
|М
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Севилья
|31
|64
|2
|Вильярреал
|31
|49
|3
|Бетис
|31
|48
|4
|Реал Сосьедад
|31
|47
|5
|Гранада
|30
|39
|6
|Леванте
|31
|38
|7
|Сельта
|31
|38
|8
|Атлетик
|30
|37
|9
|Осасуна
|31
|37
Интригу в борьбе за места в Лиге чемпионов найти довольно сложно. Если «Гранада» выиграет свой отложенный поединок, то отставание от «Реал Сосьедад» сократится до 5 очков. Всё равно много, но уже можно будет говорить о возможности навязать борьбу.
Если вычитать очки, набранные против «Атлетико», «Реала» и «Барселоны», то таблица получается такой:
|М
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Севилья
|26
|60
|2
|Бетис
|26
|47
|3
|Вильярреал
|27
|47
|4
|Реал Сосьедад
|26
|45
|5
|Гранада
|26
|39
|6
|Сельта
|26
|37
|7
|Атлетик
|26
|37
|8
|Осасуна
|27
|36
Отставание «Гранады» от «Реал Сосьедад» сокращается до шести очков, и никакого матча в запасе больше не будет. Интересно, что при таком раскладе больше всего теряет … «Леванте». «Лягушки» теряют 7 очков, набранных против мадридского клуба, и с показателем в 31 балл теряют все мечты о Лиге чемпионов.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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