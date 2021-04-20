Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Кто попадёт в Лигу чемпионов от Англии, Италии и Испании после создания Суперлиги

20 Апреля 2021, 19:10,

Топ-клубы Англии, Италии и Испании намерены пропустить следующий сезон в Лиге чемпионов ради участия в Суперлиге. Однако УЕФА не будет отказываться от главного клубного турнира под своей эгидой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто будет участвовать в Лиге чемпионов.

Отказ топ-клубов от участия в Лиге чемпионов усложнил ситуацию с отбором. От Англии, Италии и Испании в турнир должны пробиться по четыре клуба, однако именно двенадцать представителей этих стран собираются участвовать в Суперлиге. Пока нет понимания, как будут определять участников в каждой из стран. Самый простой вариант – это, конечно, вычеркнуть революционеров из таблицы и выдать путёвки следующим по очереди. Однако есть и другой подход – просто не учитывать в итоговой таблице матчи против указанных топ-клубов.

Англия

Интересно, что в топ-4 Премьер-лиги прямо сейчас есть сразу два представителя не из числа участников Суперлиги: «Лестер» и «Вест Хэм». «Молотобойцы», правда, по потерянным баллам позади «Челси», но «синим» свой матч надо ещё выиграть.

Если смотреть на текущую таблицу с учётом всех матчей, то «Лестер» и «Вест Хэм» имеют достаточно очков, чтобы спокойно финишировать в числе четырёх лучших команд Англии за вычетом революционеров:

М Команда Игры Очки
1 Лестер 31 56
2 Вест Хэм 32 55
3 Эвертон 31 49
4 Лидс 32 46
5 Астон Вилла 30 44
6 Вулверхэмптон 32 41
7 Кристал Пэлас 31 38
8 Саутгемптон 31 36
9 Ньюкасл 32 35

 

Исходя из этой таблицы, борьба развернётся ещё за две позиции, на которые три претендента – «Эвертон», «Лидс» и «Астон Вилла». У бирмингемцев два матча в запасе, правда, они будут как раз против представителей «революционной шестёрки», но уж побороться можно. «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Ньюкасл» отстали уже далековато, так что вряд ли можно их рассматривать.

Однако ситуация резко поменяется, если участников Лиги чемпионов будут определять без учёта матчей против той самой «шестёрки». «Лестер», например, с участниками Суперлиги набрал 16 очков, «Эвертон» - 15, и если их вычитать, то борьба обострится до предела.

Таблица без учёта матчей против участников Суперлиги:

М Команда Игры Очки
1 Вест Хэм 21 49
2 Лестер 22 40
3 Лидс 23 39
4 Эвертон 21 34
5 Астон Вилла 22 34
6 Кристал Пэлас 22 33
7 Ньюкасл 23 32
8 Саутгемптон 21 30
9 Вулверхэмптон 22 30

 

В такой редакции таблицы борьба будет жаркой. «Вест Хэм» в любом случае будет чувствовать себя спокойно, так как «молотобойцы» просто провалили встречи с участниками Суперлиги. У них осталась лишь встреча с «Челси», при этом пока в активе команды только 6 очков в этих поединках. «Лестер» же, удачно игравший против революционеров, уже не будет чувствовать себя в безопасности, так как преимущество над пятой «Астон Виллой» сократится до шести очков. В любом случае, если вычитать баллы против «шестёрки», то список претендентов на путёвку в Лигу чемпионов вырастает в общей сложности до девяти участников. Вот это интрига!

Италия

В Италии все три участника Суперлиги входят в топ-4, хотя «Ювентус» всего на два очка опережает «Наполи», так что тут сюрпризы ещё возможны. Тем не менее, если смотреть на текущую ситуацию в таблице, то какой-то борьбы за места в Лиге чемпионов не предвидится, если вычеркнуть «Интер», «Милан» и «Ювентус»:

М Команда Игры Очки
1 Аталанта 31 64
2 Наполи 31 60
3 Лацио 30 58
4 Рома 31 54
5 Сассуоло 31 46
6 Верона 31 41


Если взглянуть на эту таблицу, то интригу с большим трудом можно найти. «Сассуоло» на восемь очков отстаёт от «Ромы» и едва ли сумеет отыграть этот гандикап.

Если вычитать очки, набранные в матчах против трио революционеров, то небольшая интрига всё же появится:

М Команда Игры Очки
1 Аталанта 26 56
2 Лацио 25 56
3 Наполи 25 53
4 Рома 25 51
5 Сассуоло 27 46
6 Верона 26 38

 

В этом случае отставание «Сассуоло» от «Ромы» сокращается до пяти очков, и это уже выглядит более отыгрываемым гандикапом. Правда, у «волков» в этой ситуации останутся два матча в запасе, что всё равно делает их положение более устойчивым.

Испания

В Испании же ситуация ещё более простая, чем в Италии. На Пиренеях матчи против трёх топ-клубов на расстановку сил практически не влияют.

М Команда Игры Очки
1 Севилья 31 64
2 Вильярреал 31 49
3 Бетис 31 48
4 Реал Сосьедад 31 47
5 Гранада 30 39
6 Леванте 31 38
7 Сельта 31 38
8 Атлетик 30 37
9 Осасуна 31 37


Интригу в борьбе за места в Лиге чемпионов найти довольно сложно. Если «Гранада» выиграет свой отложенный поединок, то отставание от «Реал Сосьедад» сократится до 5 очков. Всё равно много, но уже можно будет говорить о возможности навязать борьбу.

Если вычитать очки, набранные против «Атлетико», «Реала» и «Барселоны», то таблица получается такой:

М Команда Игры Очки
1 Севилья 26 60
2 Бетис 26 47
3 Вильярреал 27 47
4 Реал Сосьедад 26 45
5 Гранада 26 39
6 Сельта 26 37
7 Атлетик 26 37
8 Осасуна 27 36

 

Отставание «Гранады» от «Реал Сосьедад» сокращается до шести очков, и никакого матча в запасе больше не будет. Интересно, что при таком раскладе больше всего теряет … «Леванте». «Лягушки» теряют 7 очков, набранных против мадридского клуба, и с показателем в 31 балл теряют все мечты о Лиге чемпионов.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (2)
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1
Misha_diablo_football
20 Апреля 2021, 19:38

Севилья, Аталанта, Вест Хем и Лестер вот настоящие продолжатели футбола ХХ века...

0
beorn_n
20 Апреля 2021, 19:33

Бетис - Лидс шикарная афиша финала ЛЧ 2022.

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