Кто попадёт в Лигу чемпионов от Англии, Италии и Испании после создания Суперлиги

Топ-клубы Англии, Италии и Испании намерены пропустить следующий сезон в Лиге чемпионов ради участия в Суперлиге. Однако УЕФА не будет отказываться от главного клубного турнира под своей эгидой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто будет участвовать в Лиге чемпионов.

Отказ топ-клубов от участия в Лиге чемпионов усложнил ситуацию с отбором. От Англии, Италии и Испании в турнир должны пробиться по четыре клуба, однако именно двенадцать представителей этих стран собираются участвовать в Суперлиге. Пока нет понимания, как будут определять участников в каждой из стран. Самый простой вариант – это, конечно, вычеркнуть революционеров из таблицы и выдать путёвки следующим по очереди. Однако есть и другой подход – просто не учитывать в итоговой таблице матчи против указанных топ-клубов.

Англия

Интересно, что в топ-4 Премьер-лиги прямо сейчас есть сразу два представителя не из числа участников Суперлиги: «Лестер» и «Вест Хэм». «Молотобойцы», правда, по потерянным баллам позади «Челси», но «синим» свой матч надо ещё выиграть.

Если смотреть на текущую таблицу с учётом всех матчей, то «Лестер» и «Вест Хэм» имеют достаточно очков, чтобы спокойно финишировать в числе четырёх лучших команд Англии за вычетом революционеров:

М Команда Игры Очки 1 Лестер 31 56 2 Вест Хэм 32 55 3 Эвертон 31 49 4 Лидс 32 46 5 Астон Вилла 30 44 6 Вулверхэмптон 32 41 7 Кристал Пэлас 31 38 8 Саутгемптон 31 36 9 Ньюкасл 32 35

Исходя из этой таблицы, борьба развернётся ещё за две позиции, на которые три претендента – «Эвертон», «Лидс» и «Астон Вилла». У бирмингемцев два матча в запасе, правда, они будут как раз против представителей «революционной шестёрки», но уж побороться можно. «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Ньюкасл» отстали уже далековато, так что вряд ли можно их рассматривать.

Однако ситуация резко поменяется, если участников Лиги чемпионов будут определять без учёта матчей против той самой «шестёрки». «Лестер», например, с участниками Суперлиги набрал 16 очков, «Эвертон» - 15, и если их вычитать, то борьба обострится до предела.

Таблица без учёта матчей против участников Суперлиги:

М Команда Игры Очки 1 Вест Хэм 21 49 2 Лестер 22 40 3 Лидс 23 39 4 Эвертон 21 34 5 Астон Вилла 22 34 6 Кристал Пэлас 22 33 7 Ньюкасл 23 32 8 Саутгемптон 21 30 9 Вулверхэмптон 22 30

В такой редакции таблицы борьба будет жаркой. «Вест Хэм» в любом случае будет чувствовать себя спокойно, так как «молотобойцы» просто провалили встречи с участниками Суперлиги. У них осталась лишь встреча с «Челси», при этом пока в активе команды только 6 очков в этих поединках. «Лестер» же, удачно игравший против революционеров, уже не будет чувствовать себя в безопасности, так как преимущество над пятой «Астон Виллой» сократится до шести очков. В любом случае, если вычитать баллы против «шестёрки», то список претендентов на путёвку в Лигу чемпионов вырастает в общей сложности до девяти участников. Вот это интрига!

Италия

В Италии все три участника Суперлиги входят в топ-4, хотя «Ювентус» всего на два очка опережает «Наполи», так что тут сюрпризы ещё возможны. Тем не менее, если смотреть на текущую ситуацию в таблице, то какой-то борьбы за места в Лиге чемпионов не предвидится, если вычеркнуть «Интер», «Милан» и «Ювентус»:

М Команда Игры Очки 1 Аталанта 31 64 2 Наполи 31 60 3 Лацио 30 58 4 Рома 31 54 5 Сассуоло 31 46 6 Верона 31 41



Если взглянуть на эту таблицу, то интригу с большим трудом можно найти. «Сассуоло» на восемь очков отстаёт от «Ромы» и едва ли сумеет отыграть этот гандикап.

Если вычитать очки, набранные в матчах против трио революционеров, то небольшая интрига всё же появится:

М Команда Игры Очки 1 Аталанта 26 56 2 Лацио 25 56 3 Наполи 25 53 4 Рома 25 51 5 Сассуоло 27 46 6 Верона 26 38

В этом случае отставание «Сассуоло» от «Ромы» сокращается до пяти очков, и это уже выглядит более отыгрываемым гандикапом. Правда, у «волков» в этой ситуации останутся два матча в запасе, что всё равно делает их положение более устойчивым.

Испания

В Испании же ситуация ещё более простая, чем в Италии. На Пиренеях матчи против трёх топ-клубов на расстановку сил практически не влияют.

М Команда Игры Очки 1 Севилья 31 64 2 Вильярреал 31 49 3 Бетис 31 48 4 Реал Сосьедад 31 47 5 Гранада 30 39 6 Леванте 31 38 7 Сельта 31 38 8 Атлетик 30 37 9 Осасуна 31 37



Интригу в борьбе за места в Лиге чемпионов найти довольно сложно. Если «Гранада» выиграет свой отложенный поединок, то отставание от «Реал Сосьедад» сократится до 5 очков. Всё равно много, но уже можно будет говорить о возможности навязать борьбу.

Если вычитать очки, набранные против «Атлетико», «Реала» и «Барселоны», то таблица получается такой:

М Команда Игры Очки 1 Севилья 26 60 2 Бетис 26 47 3 Вильярреал 27 47 4 Реал Сосьедад 26 45 5 Гранада 26 39 6 Сельта 26 37 7 Атлетик 26 37 8 Осасуна 27 36

Отставание «Гранады» от «Реал Сосьедад» сокращается до шести очков, и никакого матча в запасе больше не будет. Интересно, что при таком раскладе больше всего теряет … «Леванте». «Лягушки» теряют 7 очков, набранных против мадридского клуба, и с показателем в 31 балл теряют все мечты о Лиге чемпионов.

Андрей Центров