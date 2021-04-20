​Что будет с чемпионатами Англии, Италии и Испании после создания Суперлиги

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20 Апреля 2021, 17:57,
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Двенадцать футбольных клубов Европы объединились в Суперлигу, решив покинуть действующую футбольную систему. Лига чемпионов без «Барселоны», «Реала» и других грандов потеряет в статусе и деньгах, не говоря уже о менее значимых Лиге Европы и Лиге конференций. А что же будет с национальными чемпионатами? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о судьбе АПЛ, Серии А и Примеры
Пока не до конца непонятно, какая судьба ждёт участников Суперлиги в их национальных чемпионатах. Лиги стран солидарны с УЕФА в его твёрдом намерении противостоять новому проекту, но говорить об исключении отколовшихся от еврокубковой системы клубов из их чемпионатов в обозримом будущем всё же преждевременно. Взять хотя бы телевизионные контракты. Мы ведь не знаем, что там прописано, и какие неустойки определены, не говоря уже о колоссальных потерях денег в случае ухода топовых клубов.
Независимо от того, продолжат клубы Суперлиги выступать в своих внутренних чемпионатах или нет, национальные лиги пострадают. Если топовые клубы окажутся за бортом, то эти лиги станут менее привлекательными как в спортивном, так и в финансовом плане. Представьте Премьер-лигу Англии без шестёрки топовых клубов… Трудно укладывается в голове, каким получится такой чемпионат. Условная борьба «Эвертона» и «Вулверхэмптона» за чемпионский титул – это, конечно, может быть интересно, но это не слишком прибыльно. Отсутствие афиш спровоцирует отток спонсорских вложений.
Условный «Эвертон» без топовой шестёрки получит возможность регулярно бороться за титул Премьер-лиги и выступать в Лиге чемпионов. Но стать в один миг большим клубом невозможно, поэтому говорить о том, что без «Манчестер Юнайтед» и компании в Англии просто поменяются названия грандов, не приходится. Топ-клуб – это не просто чемпион или претендует на чемпионство. Топ-клуб – это история, это возможности, это большие игроки в составе.
Кстати говоря, при таком раскладе АПЛ в иерархии футбольных лиг Европы рискует откатиться, ведь в той же Италии некоторые гранды вроде «Наполи» и «Ромы» остаются. По крайней мере, пока что. В общем, эффект будет серьёзным.
Теперь поговорим о втором варианте, при котором двенадцать клубов Суперлиги продолжат выступать в своих чемпионатах, как они и планируют. Финансовый ущерб при таком раскладе будет не таким существенным, но он всё же будет. По той простой причине, что чемпионаты станут менее интересными. Для представителей Суперлиги задача в национальной лиге будет сводиться к битве за чемпионство. Если за чемпионство зацепиться не удастся, то таким клубам не будет принципиальной разницы на каком месте завершить сезон.
Представьте ситуацию, при которой условный «Тоттенхэм» отпускает в большой отрыв условный «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Какова будет мотивация лондонского клуба на остаток сезона, если бороться за места в Лиге чемпионов и Лиге Европы ей больше не понадобится? Немотивированные топ-клубы точно не поспособствуют увлекательности и зрелищности чемпионата.
Создание Суперлиги является революцией в футболе. Революцией, которая изменит многое. Если двенадцать грандов не включат заднюю передачу, футбол уже не будет прежним.
Алексей Антоненко
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Суперлига Европы
МС, Челси, Ливерпуль уже включили заднюю, в МЮ очень не спокойно. Думаю и Арсенал с ТТХ махнут рукой на эту затею. Слишком бурная реакция на Суперлигу
"Пока не до конца непонятно, какая судьба ждёт участников Суперлиги в их национальных чемпионатах."-так может стоит подождать когда будет до конца понятно?
А только потом обсуждать))
Выдвину предположение топы будут играть и в нац чемпионатах и в новой лиге
Да закалебали новости про это, больше нечего обсуждать. Как будто настал судный день - апокалипсис....
если будет суперлига, то прежним футбол не будет!
прежний футбол существует уже 30-40 лет ему нужны новые изменения, а функционеры ФИФА и УЕФА не хотят пошевелить даже своей пятой точкой ради развития футбола....
что тебя не устраивает в ЛЧ?
То что туда перестали попадать Милан, МЮ, Арсенал и т.д?
Меня формат ЛЧ вполне устраивает и принцип попадания команд туда тоже!
Нет, Милан Арсенал МЮ в свете последних лет совсем деградировали их нынешний уровень четвертьфинал или полуфинал ЛЕ. В ЛЧ не устраивает турнирная сетка надо разбить её на две а то и три части пусть будет не 32 а 42-48 команд. Как в Лиге Наций Лига А (элитная там играют победитель турнира, чемпионы и вице-чемпионы топ 1-5 лиг + 2-3 топ клуба с наивысшим рейтингом), Лига В (подэлитная лига 3-4-места топ 1-5 лиг + чемпион ЛЕ + клубы с соответствующим рейтингом) и Лига С (самая мелкая лига чемпионы и вице чемпионы топ 5-6-7-8-9-10 лиг). Где то вот так, а то видить тошно эти хет-трики и покеры в ворота мелких команд гелиевых и гномовых рекордсменов...