​Хендерсон созвал собрание капитанов клубов АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон инициировал срочное собрание капитанов клубов английской Премьер-лиги. Об этом посредством своей странички в Twitter сообщает журналист Daily Mail Майк Киган. Хендерсон хочет обсудить с капитанами ситуацию с созданием Суперлиги для выработки общей позиции и заявления.

Напомним, «Ливерпуль» является одним из клубов, которые создали Суперлигу. В числе создателей этого турнира находятся и другие топовые клубы Англии.

Ранее Премьер-лига Англии выпустила заявление, в котором объявила о решительном намерении бороться с Суперлигой.