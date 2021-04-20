Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Хендерсон созвал собрание капитанов клубов АПЛ

20 Апреля 2021, 17:25,

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон инициировал срочное собрание капитанов клубов английской Премьер-лиги. Об этом посредством своей странички в Twitter сообщает журналист Daily Mail Майк Киган. Хендерсон хочет обсудить с капитанами ситуацию с созданием Суперлиги для выработки общей позиции и заявления.

Напомним, «Ливерпуль» является одним из клубов, которые создали Суперлигу. В числе создателей этого турнира находятся и другие топовые клубы Англии.

Ранее Премьер-лига Англии выпустила заявление, в котором объявила о решительном намерении бороться с Суперлигой.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон
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