​Внук Билла Шенкли хочет, чтобы «Ливерпуль» убрал статую его деда с территории «Энфилда»

Внук легендарного тренера «Ливерпуля» Билла Шенкли по имени Крис возмущён решением руководителей клуба вступить в Суперлигу. Он хочет, чтобы клуб убрал статую его деда с территории около стадиона «Энфилд», поскольку боссы «красных» предали ценности, которые поддерживал Шенкли. Слова Криса приводятся на страницах Liverpool Echo.

Внук Билла Шенкли заявил, что его дед «перевернулся бы в гробу», если бы узнал о решении «Ливерпуля» вступить в Суперлигу.

Напомним, в число клубов-создателей Суперлиги вошли все шесть топ-клубов английской Премьер-лиги.