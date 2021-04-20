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​Внук Билла Шенкли хочет, чтобы «Ливерпуль» убрал статую его деда с территории «Энфилда»

20 Апреля 2021, 15:04,

Внук легендарного тренера «Ливерпуля» Билла Шенкли по имени Крис возмущён решением руководителей клуба вступить в Суперлигу. Он хочет, чтобы клуб убрал статую его деда с территории около стадиона «Энфилд», поскольку боссы «красных» предали ценности, которые поддерживал Шенкли. Слова Криса приводятся на страницах Liverpool Echo.  

Внук Билла Шенкли заявил, что его дед «перевернулся бы в гробу», если бы узнал о решении «Ливерпуля» вступить в Суперлигу.

Напомним, в число клубов-создателей Суперлиги вошли все шесть топ-клубов английской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Билл Шенкли
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