Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Вулверхэмптон» назвал себя чемпионом Англии

20 Апреля 2021, 14:25,

«Вулверхэмптон» назвал себя чемпионом английской Премьер-лиги сезона 2018/2019. Соответствующая отметка появилась в клубном аккаунте «волков» в Twitter.

Пресс-служба «Вулверхэмптона» отметила, что организовывать парад по случаю чемпионства двухгодичной давности уже поздновато.

В сезоне 2018/2019 «Вулверхэмптон» занял седьмое место в английском чемпионате. Выше него расположилась шестёрка топовых клубов, которые в понедельник объединились ради создания Суперлиги. Если исключить их из таблицы того сезона «волки» оказываются на вершине.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вулверхэмптон
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