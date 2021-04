​«Вулверхэмптон» назвал себя чемпионом Англии

«Вулверхэмптон» назвал себя чемпионом английской Премьер-лиги сезона 2018/2019. Соответствующая отметка появилась в клубном аккаунте «волков» в Twitter.

Пресс-служба «Вулверхэмптона» отметила, что организовывать парад по случаю чемпионства двухгодичной давности уже поздновато.

В сезоне 2018/2019 «Вулверхэмптон» занял седьмое место в английском чемпионате. Выше него расположилась шестёрка топовых клубов, которые в понедельник объединились ради создания Суперлиги. Если исключить их из таблицы того сезона «волки» оказываются на вершине.

It's probably too late for a parade pic.twitter.com/qEc24zBb7l