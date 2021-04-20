«Тоттенхэм» объявил, кто будет тренировать команду до конца сезона

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20 Апреля 2021, 13:58,
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Лондонский «Тоттенхэм» назначил Райана Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера команды до завершения нынешнего сезона. Об этом рапортует клубная пресс-служба.
Его помощниками стали Крис Пауэлл и Найджел Гиббс. Тренером голкиперов назначен Мишель Ворм.
Напомним, что вчера, 19-го апреля, с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен португалец Жозе Моуринью. Среди возможных преемников назывались Маурицио Сарри и Юлиан Нагельсманн.
После 32-х сыгранных туров английской Премьер-лиги лондонская команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Райан Мэйсон