Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» объявил, кто будет тренировать команду до конца сезона

20 Апреля 2021, 13:58,

Лондонский «Тоттенхэм» назначил Райана Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера команды до завершения нынешнего сезона. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Его помощниками стали Крис Пауэлл и Найджел Гиббс. Тренером голкиперов назначен Мишель Ворм.

Напомним, что вчера, 19-го апреля, с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен португалец Жозе Моуринью. Среди возможных преемников назывались Маурицио Сарри и Юлиан Нагельсманн.

После 32-х сыгранных туров английской Премьер-лиги лондонская команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Райан Мэйсон
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