Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Чеферин - о Суперлиге: «У английских клубов есть время, чтобы изменить решение»

20 Апреля 2021, 13:03,

Глава УЕФА Александер Чеферин обратился к клубам АПЛ, которые решили принять участие в Суперлиге Европы.

«Хочу обратиться к владельцам английских клубов. Вы совершили большую ошибку. Хочу сказать, что у вас еще есть время, чтобы изменить свое решение. Все ошибаются. Английские фанаты заслуживают того, чтобы вы изменили свою позицию», - заявил президент УЕФА во время конгресса организации.

Напомним, что от английского чемпионата в турнире примут участие шесть коллективов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском «Реале».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александер Чеферин
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Комментарии (1)
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1
RedMonk
20 Апреля 2021, 13:25

Что боишься что зарплата упадет и ФИФА и УЕФА останется меньше денег от клубов , все правильно надо учить !

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