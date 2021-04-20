Чеферин - о Суперлиге: «У английских клубов есть время, чтобы изменить решение»

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20 Апреля 2021, 13:03,
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Глава УЕФА Александер Чеферин обратился к клубам АПЛ, которые решили принять участие в Суперлиге Европы.
«Хочу обратиться к владельцам английских клубов. Вы совершили большую ошибку. Хочу сказать, что у вас еще есть время, чтобы изменить свое решение. Все ошибаются. Английские фанаты заслуживают того, чтобы вы изменили свою позицию», - заявил президент УЕФА во время конгресса организации.
Напомним, что от английского чемпионата в турнире примут участие шесть коллективов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».
Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском «Реале».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александер Чеферин
Что боишься что зарплата упадет и ФИФА и УЕФА останется меньше денег от клубов , все правильно надо учить !