Чеферин - о Суперлиге: «У английских клубов есть время, чтобы изменить решение»

Глава УЕФА Александер Чеферин обратился к клубам АПЛ, которые решили принять участие в Суперлиге Европы.

«Хочу обратиться к владельцам английских клубов. Вы совершили большую ошибку. Хочу сказать, что у вас еще есть время, чтобы изменить свое решение. Все ошибаются. Английские фанаты заслуживают того, чтобы вы изменили свою позицию», - заявил президент УЕФА во время конгресса организации.

Напомним, что от английского чемпионата в турнире примут участие шесть коллективов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском «Реале».