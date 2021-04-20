Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ширер выступил за исключение клубов Суперлиги из АПЛ

20 Апреля 2021, 12:28,

Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги. От Англии в турнире примут участие шесть клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

«Эти клубы могут исключить из АПЛ? Да, я поддерживаю такое решение. Суперлига швырнула гранату в Премьер-лигу и во все остальные лиги. Нужно ответить им дисквалификацией! Отстраните их немедленно», - приводит слова Ширера BBC Sport.

Кроме английских клубов, участие в организации турнира приняли испанские и итальянские гранды.

Добавим, что президентом Суперлиги Европы был назначен глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алан Ширер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (9)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
FORZAYOU
20 Апреля 2021, 14:03

копчёный ещё не спился?

0
RedMonk
20 Апреля 2021, 13:27

Нашелся еще один разумный, хоть так его "сороки" могут попасть в ЛЕ !

0
Allegro
20 Апреля 2021, 13:11

Еще один Кассано нашелся - городит всякую чушь. Будете тогда одного уровня с Шотландией.

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
Boris
20 Апреля 2021, 12:59

Я считаю, что это слишком просто. Надо дать этим клубам выбор, чтобы они показали насколько именно для них бабки важнее футбола, титулов, уважения. А делается это следующим образом. Клубам из Суперлиги можно играть в АПЛ, но они не получают денег от продажи прав на трансляции. Билеты, атрибутика, пожалуйста, но с телевиденья ничего. Вот и посмотрим, захотят ли они участвовать в АПЛ ради того чтобы доказать, что они лучшие в стране, или без бабок для них это не имеет смысла. Ну а для лиги такой расклад явно выгоднее, чем простое исключение клубов. Если конечно хоть один из них согласится участвовать на таких условиях. А клубы не смогут плакаться, что их несправедливо выгнали.

2
Zenituwka
20 Апреля 2021, 12:43

Полностью поддерживаю. Хотите играть в Суперлиге, играйте там, но в нац.чемпионатах место освободите.

0
Fomkin Igor
20 Апреля 2021, 13:36

А на что тогда остальные клубы жить будут если эти 12 исключат из нац. чемпионатов? Середняки только с отчислений от трансляций и кормятся, сами уже разучились зарабатывать. Не будет топов некому будет и на трансляциях зарабатывать.

0
Zenituwka
20 Апреля 2021, 14:00

Все будет.

0
aegur
20 Апреля 2021, 13:33

а кто будет смотреть эти нац.чемпионаты?
тут или фанам дюжины менять свои клубные симпатии или тусовка под крышей еврофутбола будет закрыта))

0
Zenituwka
20 Апреля 2021, 14:02

Да много кто будет их смотреть. Мало что-ли интересных клубов в этих чемпионатах? Хватает сполна. Смысл участникам суперлиги оставаться? За лч они все равно не борется, да и в целом за еврокубки. Тупо отбывать номер? Не интересно.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола