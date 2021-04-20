Ширер выступил за исключение клубов Суперлиги из АПЛ

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20 Апреля 2021, 12:28,
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Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги. От Англии в турнире примут участие шесть клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».
«Эти клубы могут исключить из АПЛ? Да, я поддерживаю такое решение. Суперлига швырнула гранату в Премьер-лигу и во все остальные лиги. Нужно ответить им дисквалификацией! Отстраните их немедленно», - приводит слова Ширера BBC Sport.
Кроме английских клубов, участие в организации турнира приняли испанские и итальянские гранды.
Добавим, что президентом Суперлиги Европы был назначен глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Алан Ширер
копчёный ещё не спился?
Нашелся еще один разумный, хоть так его "сороки" могут попасть в ЛЕ !
Еще один Кассано нашелся - городит всякую чушь. Будете тогда одного уровня с Шотландией.
Я считаю, что это слишком просто. Надо дать этим клубам выбор, чтобы они показали насколько именно для них бабки важнее футбола, титулов, уважения. А делается это следующим образом. Клубам из Суперлиги можно играть в АПЛ, но они не получают денег от продажи прав на трансляции. Билеты, атрибутика, пожалуйста, но с телевиденья ничего. Вот и посмотрим, захотят ли они участвовать в АПЛ ради того чтобы доказать, что они лучшие в стране, или без бабок для них это не имеет смысла. Ну а для лиги такой расклад явно выгоднее, чем простое исключение клубов. Если конечно хоть один из них согласится участвовать на таких условиях. А клубы не смогут плакаться, что их несправедливо выгнали.
Полностью поддерживаю. Хотите играть в Суперлиге, играйте там, но в нац.чемпионатах место освободите.
А на что тогда остальные клубы жить будут если эти 12 исключат из нац. чемпионатов? Середняки только с отчислений от трансляций и кормятся, сами уже разучились зарабатывать. Не будет топов некому будет и на трансляциях зарабатывать.
Все будет.
а кто будет смотреть эти нац.чемпионаты?
тут или фанам дюжины менять свои клубные симпатии или тусовка под крышей еврофутбола будет закрыта))
Да много кто будет их смотреть. Мало что-ли интересных клубов в этих чемпионатах? Хватает сполна. Смысл участникам суперлиги оставаться? За лч они все равно не борется, да и в целом за еврокубки. Тупо отбывать номер? Не интересно.