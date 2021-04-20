Ширер выступил за исключение клубов Суперлиги из АПЛ

Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги. От Англии в турнире примут участие шесть клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

«Эти клубы могут исключить из АПЛ? Да, я поддерживаю такое решение. Суперлига швырнула гранату в Премьер-лигу и во все остальные лиги. Нужно ответить им дисквалификацией! Отстраните их немедленно», - приводит слова Ширера BBC Sport.

Кроме английских клубов, участие в организации турнира приняли испанские и итальянские гранды.

Добавим, что президентом Суперлиги Европы был назначен глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.